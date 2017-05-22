 Fırtına'nın büyüsü bozuldu – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fırtına'nın büyüsü bozuldu

    Fırtına'nın büyüsü bozuldu

    Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ligin son 6 haftasında aldığı sonuçlarla düşüş yaşarken, Avrupa kupalarına katılma şansını da zora soktu.

    Ligin ikinci bölümüne çok iyi bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyerek 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 6 haftada ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı ve Avrupa yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

    İkinci devrenin ilk 10 haftasında sadece 4 puan kaybeden Karadeniz ekibi, son 6 haftada ise 12 puan yitirerek taraftarlarını üzdü.

    Ligin ilk bölümünde sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, ikinci devrenin ilk 10 haftasında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    - Düşüş, Beşiktaş maçıyla başladı

    Trabzonspor'un ikinci devredeki düşüşü, ligin 27. haftasında oynanan Beşiktaş maçıyla başladı.

    Bordo-mavililer, iyi bir futbol sergilediği karşılaşmada son dakika golüyle Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ikinci bölümdeki namağlup unvanını kaybetti.

    Daha sonra Antalyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalıp Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor, son 2 haftada ise deplasmanda Adanaspor ile 1-1, sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

    Ligde 4 haftadır kazanamayan Trabzonspor, bu sürede 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 3 puan topladı.

    - 9 hafta sonra 6. sıraya geriledi

    Ligin ilk bölümünü 18 puanla 13. sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci devreye iyi başlayarak 5. sıraya kadar yükseldi.

    Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla ilk 4'e girme şansını değerlendiremezken, 9 hafta sonra 5. sıradaki yerini kaybetti.

    Ligin 23. haftasında Antalyaspor'un önünde 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi, 32. hafta sonunda sıralamadaki yerini Akdeniz temsilcisine bıraktı.

    - İç sahada daha az puan topladı

    Trabzonspor, iç sahada deplasmana oranla daha az puan topladı.

    Ligin 32. haftası sonunda sahasında 16 maç yapan bordo-mavililer, söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan elde etti. Bordo-mavililer, deplasmandaki 16 karşılaşmada ise 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 27 puan topladı.

    Dış sahada 4 puan daha fazla toplayan Karadeniz ekibinin evinde ise kayıpları, kazançlarından fazla oldu. Bordo-mavililer, iç sahada 23 puan toplarken, 25 puan kaybetti.

    - Medical Park Arena'da kayıplar arttı

    Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da ilk maçlardaki performansını son haftalarda gösteremeyerek önemli puan kayıpları yaşadı.

    Bordo-mavililer, Medical Park Arena'da 8 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan elde etti, 12 puan da kaybetti.

    Karadeniz ekibi, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yendi.

    Medical Park Arena'da ilk 4 maçta 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, 4-3'lük Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni stadındaki ilk yenilgisini aldı. Bu müsabakanın ardından Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

    Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı ve sahasında son 4 maçta kazanamayarak 10 puan kaybetti.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:42
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