Fener derbisinde yok

Karadeniz ekibine F.Bahçe derbisi öncesi kötü haber...

30. dakikada rakibine faul yapan Onazi, hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Ceza sınırında bulunan Nijeryalı orta saha cezalı oldu ve haftaya oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega da ceza sınırındaydı.