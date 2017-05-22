Castillo ve Bero’nun 11 hasreti sona erdi

Trabzonspor'da sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, 4 maçın ardından ilk 11'de görev aldı.

Son olarak 27'nci haftada Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev yapan 24 yaşındaki yıldız, Medipol Başakşehir karşısında Ersun Yanal tarafından ilk 11'de tercih edildi. Castillo etkili futboluyla göz doldurdu. Ayrıca son olarak 26'ncı haftadaki Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Bero da Başakşehir karşısında ilk 11'de tercih edildi. Genç oyuncu 5 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu.



Rodallega sürprizi

Ersun Yanal, Başakşehir maçında kadroda bir sürprize imza attı. Bordomavili hoca, Rodallega'yı kulübeye çekerek, N'Doye'u 11'de tek forvet olarak oynattı. Bu arada Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür de 5 hafta sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.