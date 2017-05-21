Yusuf’u satmıyoruz

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'yı takasta kullanacakları veya satacakları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Çubukçu, Trabzon'un kendi öz değerine paha biçilmediğini belirterek "Yusuf bizim gelecek yılki planlamamızın çok önemli bir parçası. Onun tabii ki çok daha iyi yerlere gelmesini isteriz. Önemli bir Avrupa takımı hariç Yusuf'u göndermek gibi bir düşüncemiz asla olmadı" dedi.



16 gole direkt katkı yaptı

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. Genç orta saha bu maçlarda toplam 16 gole doğrudan katkı yaptı. 6 gol atıp 10 asist yapan Yazıcı, lig maçlarında dört gol altı asist ve kupa maçlarında iki gol dört asist yaptı. Yusuf bugün de takımın önemli kozu.