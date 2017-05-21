Yusuf’u satmıyoruz
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'yı takasta kullanacakları veya satacakları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Çubukçu, Trabzon'un kendi öz değerine paha biçilmediğini belirterek "Yusuf bizim gelecek yılki planlamamızın çok önemli bir parçası. Onun tabii ki çok daha iyi yerlere gelmesini isteriz. Önemli bir Avrupa takımı hariç Yusuf'u göndermek gibi bir düşüncemiz asla olmadı" dedi.
16 gole direkt katkı yaptı
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. Genç orta saha bu maçlarda toplam 16 gole doğrudan katkı yaptı. 6 gol atıp 10 asist yapan Yazıcı, lig maçlarında dört gol altı asist ve kupa maçlarında iki gol dört asist yaptı. Yusuf bugün de takımın önemli kozu.
16 gole direkt katkı yaptı
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi. Genç orta saha bu maçlarda toplam 16 gole doğrudan katkı yaptı. 6 gol atıp 10 asist yapan Yazıcı, lig maçlarında dört gol altı asist ve kupa maçlarında iki gol dört asist yaptı. Yusuf bugün de takımın önemli kozu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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