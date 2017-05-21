 Trabzonspor'da şok – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Trabzonspor'da şok

    Trabzonspor'da şok

    Medipol Başakşehir maçında sarı kart gören Süper Lig'in 33. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

    Trabzonspor bugün ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıyasıya bir rekabet halinde geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 30. Dakikasında Başakşehirli futbolcuya faul yapan bu hareketin sonrasında mücadelenin hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Ceza sınırında bulunan Bordo Mavililerin önümüzdeki hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyecek.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:14
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