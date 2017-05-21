Trabzonspor - Medipol Başakşehir | Canlı Anlatım

Süper Lig'de son haftalarda ciddi bir düşüş yaşayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i devirerek Antalya'dan beşinciliği geri almak istiyor. Antalya dün Bursa'yı yenerek 52 puana çıktı ve 49 puanlı Fırtına altıncı sıraya indi. Teknik direktör Ersun Yanal, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.







STAT: Medical Park Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye,

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı