Trabzonspor - Medipol Başakşehir | Canlı Anlatım
Son 3 haftada 7 puan kaybeden Fırtına bugün Başakşehir’i devirmek istiyor.
Süper Lig'de son haftalarda ciddi bir düşüş yaşayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i devirerek Antalya'dan beşinciliği geri almak istiyor. Antalya dün Bursa'yı yenerek 52 puana çıktı ve 49 puanlı Fırtına altıncı sıraya indi. Teknik direktör Ersun Yanal, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
STAT: Medical Park Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye,
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:12
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Jouse defteri kapandı
Toplam 7
Yorum
Gs Kafa çalışmıyor ki bunlarda.Bu yazdığını sezon başından beri düşünüyorum.Ayrıca 5 yıldır uzun stoper alamadılar.Bunu düşünmemeleri normal
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Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor!
Toplam 1
Yorum
Fır@T90 Kimleri adam edip Türkiye'ye getiriyoruz. Görsünler.
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Bu sezon da bizim
Toplam 1
Yorum
ado şenol bey hakemlerin gösterdiği performanstan dolayı onlara siz teşekkür edecekmisniz
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