 Trabzonspor - Medipol Başakşehir | Canlı Anlatım – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Trabzonspor - Medipol Başakşehir | Canlı Anlatım

    Son 3 haftada 7 puan kaybeden Fırtına bugün Başakşehir’i devirmek istiyor.

    Süper Lig'de son haftalarda ciddi bir düşüş yaşayan , 'i devirerek Antalya'dan beşinciliği geri almak istiyor. Antalya dün Bursa'yı yenerek 52 puana çıktı ve 49 puanlı Fırtına altıncı sıraya indi. Teknik direktör Ersun Yanal, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.



    STAT: Medical Park Arena
    HAKEM: Fırat Aydınus

    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye,
    TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni
    TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:12
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