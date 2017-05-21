Kevin Quevedo Trabzonspor’a
Bordo-mavili yönetimin, Alianza Lima’nın 20 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusunu yakından izlediği belirtildi
Trabzonspor birçok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Perulu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kevin Quevedo'ya göz koydu. Güney Amerika'ya giden izleme komitesinden yetkililerin 20 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında olumlu raporlar verdiği öğrenilirken, kulübü Alianza Lima'nın da mantıklı bir teklife 'evet' diyebileceği öne sürüldü.
REAL MADRİD'İ İSTERİM
Bu sezon toplamda 8 maça çıkan ve 4 gol bir asistlik performans sergileyen Quevedo için Trabzonspor'un birçok Avrupa kulübüyle de yarıştığı belirtildi. Quevedo ise ülke basınına verdiği röportajda, "Bir gün Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de forma giymeyi çok isterim" dedi.
Yunus Emre SEL
REAL MADRİD'İ İSTERİM
Bu sezon toplamda 8 maça çıkan ve 4 gol bir asistlik performans sergileyen Quevedo için Trabzonspor'un birçok Avrupa kulübüyle de yarıştığı belirtildi. Quevedo ise ülke basınına verdiği röportajda, "Bir gün Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de forma giymeyi çok isterim" dedi.
Yunus Emre SEL
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
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Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
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Atillas-BJK Akıl mantık
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