Fırtına 9-4 önde

Trabzonspor ile Başakşehir, ligde 18'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fırtına bu periyotta 32 gol attı, kalesinde ise 17 gol gördü.



Evinde 3 zafer

Fırtına, Medipol Başakşehir ile sahasında oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavili takım, sahasındaki son 3 maçta ise rakibi karşısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmedi.



Önemli bir eksik

Başakşehir'de Trabzon maçı öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Turuncu- lacivertli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda oynayamayacak.



5 maçta yenilmedi

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın talebeleri ligin ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'u 1-0 yenmişti.



9 futbolcu kart sınırında

Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında. 3'er sarı kartı olan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallegab ugün kart görürse haftaya F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Visca, Alparslan, Bekir ve Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor