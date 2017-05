FIFA el koymalı

“Bu şike var mıdır, yok mudur konusu değil. Biz UEFA’nın ve CAS’ın ‘şike vardır’ diye tescillediği o sezonla ilgili UEFA’nın TFF’nin Fener’e yaptırım uygulamaması nedeniyle ‘TFF’ye müdahale edin’ diye FIFA’ya gittik”

Başkan Muharrem Usta, şikenin UEFA ve CAS tarafından tescillendiğini belirterek, "FIFA'ya TFF'ye müdahale etmesi için başvuracağız" dedi. Dün yapılan 39'uncu Divan Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Usta'nın sözlerinin satır başları şöyle:

*FIFA'ya gittik. Bu şike var mıdır, yok mudur? konusu değil; FIFA'ya da bunun için gitmiyoruz. Şike konusu kapanmıştır. Hem CAS hem UEFA şike yapıldığını karara bağladı. Biz UEFA'nın ve CAS'ın 'şike vardır' diye tescillediği o sezonla ilgili UEFA'nın TFF'nin F.Bahçe'ye yaptırım uygulamaması nedeniyle 'TFF'ye müdahale edin' diye CAS'a gittik. O da 'yetkim yok' dedi. Biz de FIFA'ya TFF'ye müdahale et diye gidiyoruz.



HAKKIMIZ ÇALINDI!

*Trabzonspor her iddialı olduğu dönemde krizi yönetemeyerek büyük bedeller ödedi. Şampiyonluklar kaçtı, kadrolar dağıldı. Bu yıllara mal oldu. Hakkını yedirmeyeceksin. Zamanında yakalama şansın varsa, alacaksın şampiyonluğu. Büyüksen kaybetmeyeceksin. Hakkımız çalındı, küstüm oynamıyorum yok. Şu an kapıda 54 haciz var.

*Artık ba adayı olacaklar kulübün borç limitini aşınca kendisi cebinden ödemeli.