Borç 674 milyon TL

Trabzonspor Olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Denetleme Kurulu adına konuşan üye Salih Aladağ, Trabzonspor'un net borcunun 674 milyon 622 lira olduğunu açıkladı. 356 milyon 494 bin TL'lik kısmın kısa vadeli borç olduğu dile getirildi.