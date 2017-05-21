 Borç 674 milyon TL – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Borç 674 milyon TL

    Borç 674 milyon TL
    Trabzonspor Olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Denetleme Kurulu adına konuşan üye Salih Aladağ, Trabzonspor'un net borcunun 674 milyon 622 lira olduğunu açıkladı. 356 milyon 494 bin TL'lik kısmın kısa vadeli borç olduğu dile getirildi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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