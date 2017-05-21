Borç 674 milyon TL
Trabzonspor Olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Denetleme Kurulu adına konuşan üye Salih Aladağ, Trabzonspor'un net borcunun 674 milyon 622 lira olduğunu açıkladı. 356 milyon 494 bin TL'lik kısmın kısa vadeli borç olduğu dile getirildi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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