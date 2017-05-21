 Avrupa aşkına – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Avrupa aşkına

    Avrupa aşkına

    Son 3 haftada 7 puan kaybeden Fırtına bugün Başakşehir’i devirmek istiyor

    Süper Lig'de son haftalarda ciddi bir düşüş yaşayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i devirerek Antalya'dan beşinciliği geri almak istiyor. Antalya dün Bursa'yı yenerek 52 puana çıktı ve 49 puanlı Fırtına altıncı sıraya indi. Teknik direktör Ersun Yanal, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

    Başakşehir'in verdiği şampiyonluk mücadelesinin kendileri için önemli olmadığını oyuncularına aktaran Yanal, "Hedefimiz bu yıl Avrupa kupalarına katılmaktı ve bunu başarmak için savaştığımızı göstermeliyiz. İkinci yarıdaki çıkışımızı tekrarlamalıyız" diyerek, maçın önemine vurgu yaptı. Evinde son 3 maçı kazanamayıp Avrupa yolunda önemli avantaj yitiren bordomavililer, Başakşehir sınavından galip ayrılarak 44 günlük hasreti bitirmek istiyor.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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