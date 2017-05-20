 Yönetime davet – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yönetime davet

    Yönetime davet
    1999'da ALS hastalığına yakalanan Trabzonspor'un eski futbolcusu İsmail Gökçek, bordo mavili yönetime düzenleyeceği gece için davette bulundu. ALS-MNH Derneği'ni başkanı olan Gökçek, pazartesi günü Riva'da Hasan Doğan Tesisleri'nde gece düzenleyecek.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yönetime davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.