Trabzonspor FIFA'ya başvuruyor

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta ve avukatlarımızın bugün İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvuru kararı alınmıştır. FIFA başvurusu şikenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili değildir. Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir. Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir. Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.