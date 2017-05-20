Trabzonspor FIFA'ya başvuruyor
TRABZONSPOR Kulübü, şike süreci kapsamında FIFA'ya doğrudan başvuru kararı aldı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta ve avukatlarımızın bugün İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvuru kararı alınmıştır. FIFA başvurusu şikenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili değildir. Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir. Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir. Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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