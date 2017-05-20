Trabzonspor, Başakşehir'le 21. randevuda
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Trabzonsor, bu maçı kazanarak Avrupa Kupaları’na katılma umudunu son 2 haftaya taşımayı hedefliyor.
Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan ve Avrupa Kupaları'na katılma yolunda yara alan bordo mavililer, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Avrupa umudunu son haftalara taşımak isteyen Trabzonspor, zirve mücadelesi veren rakibi karşısından galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal'ın son oynanan Adanaspor maçının 11'inden farklı olarak kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Adanaspor karşılaşmasıyla kart cezasını dolduran Uğur Demirok'a yeniden ilk 11'de forma vermesi, kaburgasındaki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan Jan Durica'nın da dinlendirilerek bu oyuncunun yerine savunmada Medjani'yi görevlendirmesi bekleniyor. Yanal'ın son 4 maçta yedek soyundurduğu Castillo'yu da bu maçta ilk 11'de sahaya sürebileceği ifade edildi.
?MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 21'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 17 maçta Trabzonspor rakip fileleri 36 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 19 gol attı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
SON 3 MAÇI KAZANAMADI
Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 3 maçta rakibine üstünlük kuramadı. 2014-15 sezonunun 2'nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden bordo mavililer, sonraki 3 maçta 1-0, 1-1 ve 1-0'lık skorlarla 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
?Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavili takımda 3'er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33'üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:04
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Yorum
MA. A. KOPUK SANA ÇOK İYİ ÖRNEKTİR. SEN BJK DEN TEKMEYİ YEDİN VE TS RA ŞUTLANDIN. FUTBOLU BJK İÇİN DEĞİL KENDİN İÇİN VE TS İÇİN OYNA. KIYAKÇILIĞIN SONU AYAKÇILIKTIR OLCAY UNUT
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Olcay: Beni izleyin
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Yorum
1903 BESIKTAS'I SAMPIYON YAPACAK OLCAY :)
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Keskin nişancı
Toplam 1
Yorum
ATI ALAN BORU GERİDE BIRAKIP NİĞDE YE ULAŞTI. GÜNA ŞİMDİYE KADAR NERELERDEYDİNİZ SNEIJDER VE GÜMÜŞ SİNAN. UYKUDAN ANCA MI UYANDINIZ. GS DA YATMAKTAN YORULMADINIZ MI. ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ.
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