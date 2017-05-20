Trabzonspor, Başakşehir'le 21. randevuda

Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan ve Avrupa Kupaları'na katılma yolunda yara alan bordo mavililer, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Avrupa umudunu son haftalara taşımak isteyen Trabzonspor, zirve mücadelesi veren rakibi karşısından galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.



KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR



Bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal'ın son oynanan Adanaspor maçının 11'inden farklı olarak kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Adanaspor karşılaşmasıyla kart cezasını dolduran Uğur Demirok'a yeniden ilk 11'de forma vermesi, kaburgasındaki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan Jan Durica'nın da dinlendirilerek bu oyuncunun yerine savunmada Medjani'yi görevlendirmesi bekleniyor. Yanal'ın son 4 maçta yedek soyundurduğu Castillo'yu da bu maçta ilk 11'de sahaya sürebileceği ifade edildi.



?MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 21'İNCİ RANDEVU



Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 17 maçta Trabzonspor rakip fileleri 36 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 19 gol attı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.



SON 3 MAÇI KAZANAMADI



Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 3 maçta rakibine üstünlük kuramadı. 2014-15 sezonunun 2'nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden bordo mavililer, sonraki 3 maçta 1-0, 1-1 ve 1-0'lık skorlarla 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.



5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



?Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavili takımda 3'er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33'üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.