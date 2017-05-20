Taraftara çağrı

Yönetim, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla taraftarlara destek çağrısında bulundu. Yayınlanan videolarda 'Sen de orada ol, hayde maça' vurgusu yapıldı. Bordo-mavili takım iç sahada bu sezon 2 karşılaşma daha oynanacak.