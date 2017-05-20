 Taraftara çağrı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı
    Yönetim, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla taraftarlara destek çağrısında bulundu. Yayınlanan videolarda 'Sen de orada ol, hayde maça' vurgusu yapıldı. Bordo-mavili takım iç sahada bu sezon 2 karşılaşma daha oynanacak.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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