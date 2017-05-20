Soldado’yu yazdılar

Bordo-mavililerin Villarreal'in forveti Soldado'nun peşinde olduğunu İspanyol basını da doğruladı. İspanyol gazeteleri, Villarreal'de mutsuz olan 31 yaşındaki yıldız için Trabzonspor'un 2 milyon 500 bin euro'luk bir teklif hazırladığı, 2018'de sözleşmesi bitecek oyuncuya da yıllık 1 milyon 600 bin euro önerileceği belirtildi. Fırtına'nın forvet mevkii için ayrıca Konyaspor'dan Bajic ile Danimarka'nın Bröndby takımında forma giyen Teemu Puki'yle de dirsek temasında olduğu biliniyor.