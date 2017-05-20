 Soldado’yu yazdılar – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Soldado’yu yazdılar

    Soldado’yu yazdılar
    Bordo-mavililerin Villarreal'in forveti Soldado'nun peşinde olduğunu İspanyol basını da doğruladı. İspanyol gazeteleri, Villarreal'de mutsuz olan 31 yaşındaki yıldız için Trabzonspor'un 2 milyon 500 bin euro'luk bir teklif hazırladığı, 2018'de sözleşmesi bitecek oyuncuya da yıllık 1 milyon 600 bin euro önerileceği belirtildi. Fırtına'nın forvet mevkii için ayrıca Konyaspor'dan Bajic ile Danimarka'nın Bröndby takımında forma giyen Teemu Puki'yle de dirsek temasında olduğu biliniyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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