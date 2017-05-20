 Onazi de Çin’e mi gidiyor? – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Onazi de Çin’e mi gidiyor?

    Onazi de Çin’e mi gidiyor?
    Forvet N'Doye'un sezon sonunda Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberlerden sonra Onazi'nin de bu ülkeye gidebileceği belirtildi. N'Doye için 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep etmeyi planlayan bordo-mavililerin Onazi için de 5 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmesi bekleniyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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