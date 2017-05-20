Onazi de Çin’e mi gidiyor?

Forvet N'Doye'un sezon sonunda Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberlerden sonra Onazi'nin de bu ülkeye gidebileceği belirtildi. N'Doye için 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep etmeyi planlayan bordo-mavililerin Onazi için de 5 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmesi bekleniyor.