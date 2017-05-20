Olcay: Beni izleyin

Beşiktaş derbisiyle başlayan performans düşüklüğü sonrası eleştirilen Olcay, Başakşehir maçına dikkat çekti. 29 yaşındaki orta saha "İsteksiz olduğum söyleniyor. Böyle bir şey yok Trabzon'a hayranım. Beni Başakşehir maçında izleyin'' diye konuştu.