 Olcay: Beni izleyin – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Olcay: Beni izleyin

    Olcay: Beni izleyin
    Beşiktaş derbisiyle başlayan performans düşüklüğü sonrası eleştirilen Olcay, Başakşehir maçına dikkat çekti. 29 yaşındaki orta saha "İsteksiz olduğum söyleniyor. Böyle bir şey yok Trabzon'a hayranım. Beni Başakşehir maçında izleyin'' diye konuştu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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