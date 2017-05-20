Kartal'a hucüm

Olcay Şahan transferinde siyah-beyazlı yönetim ile kurulan sıcak ilişkileri kullanmak isteyen Fırtına’nın listesinde Gökhan Töre, Gökhan İnler ve Tolgay Arslan var. Lig sona erdiği zaman masaya oturulacak

Trabzonspor sezon sonunda kadrosunu güçlendirme adına yaptığı hamlelerde önemli mesafe katetti. Devre arasında Beşiktaş'tan uygun bir bonservis bedeli ile Olcay'ı kadrosuna katan bordo- mavililer, aynı kulüpten iki oyuncuya daha göz koydu. Siyah- beyazlıların sezon başında West Ham United'a kiraladığı 25 yaşındaki sağ kanat Gökhan Töre ile fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki orta saha Gökhan İnler'e talip olan Karadeniz ekibi, son kararı Ersun Yanal'a bırakacak. Orta saha Tolgay için de görüşmeleri sürdüren Trabzonspor yönetimi, tecrübeli teknik adamdan iki Gökhan'dan birini tercih etmesini isteyecek.



OLCAY DA DEVREDE

Yanal'ın vereceği kararın ardından ise Beşiktaş'ın kapısı çalınacak ve 'Olur' alınması halinde Trabzonsporlu yöneticiler bu futbolcular ile temasa geçecek. Kadroda birçok alternatif oluşturmak isteyen ancak ekonomik olarak kısıtlı bütçesi bulunan bordo-mavililerin, iki oyuncu için siyah-beyazlı kulübe kiralama teklifi yapması bekleniyor. Devre arasında geldiği Trabzonspor'a müthiş bir enerji katan Olcay Şahan'ın da geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan'ı arayarak, "Trabzon'a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor'u şampiyon yapalım" dediği belirtiliyor.



Yunus Emre SEL