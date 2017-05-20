Kartal'a hucüm
Olcay Şahan transferinde siyah-beyazlı yönetim ile kurulan sıcak ilişkileri kullanmak isteyen Fırtına’nın listesinde Gökhan Töre, Gökhan İnler ve Tolgay Arslan var. Lig sona erdiği zaman masaya oturulacak
OLCAY DA DEVREDE
Yanal'ın vereceği kararın ardından ise Beşiktaş'ın kapısı çalınacak ve 'Olur' alınması halinde Trabzonsporlu yöneticiler bu futbolcular ile temasa geçecek. Kadroda birçok alternatif oluşturmak isteyen ancak ekonomik olarak kısıtlı bütçesi bulunan bordo-mavililerin, iki oyuncu için siyah-beyazlı kulübe kiralama teklifi yapması bekleniyor. Devre arasında geldiği Trabzonspor'a müthiş bir enerji katan Olcay Şahan'ın da geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan'ı arayarak, "Trabzon'a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor'u şampiyon yapalım" dediği belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:02
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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