FIFA’ya gidiyor

İsviçre’de yapılan temaslar sonucunda FIFA’ya gitme kararı alındı

Trabzonspor, futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunacak. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta ve avukatlarımızın bugün (dün) İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvuru kararı alınmıştır. Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir. Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir. Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.