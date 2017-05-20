 Durica yeniden sakatlandı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Durica yeniden sakatlandı

    Durica yeniden sakatlandı
    Sakatlığı nedeniyle Adanaspor maçına iğneyle çıkan Durica, yeniden sakatlandı. İdmanda kendisini iyi hissetmeyen Durica'ya artan ağrıları üzerine yeniden MR çekildi. Belinde doku zedelenmesi tespit edilen 35 yaşındaki stoperin Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın maç günü verileceği kaydedildi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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