 Dersimiz gol – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Dersimiz gol

    Dersimiz gol
    Yarın Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından gol çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda oyun oynandı. Çalışmaya Durica katılmadı, Dame N'Doye ise salonda çalıştı.

    19 MAYIS COŞKUSU
    Trabzonspor'da futbolcular ve teknik heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi. Resmi siteden yayınlanan kutlama mesajında şöyle denildi: "19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olarak; ulusumuzun kaderini değiştirmiştir. Bu tarihi olayın yıldönümünü Ulu Önder Atatürk'ü anma günü; kurduğu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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