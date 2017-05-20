 Castillo dönüyor – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Castillo dönüyor

    Castillo dönüyor
    İlk 11'de olmadığı son 3 maçta Trabzonspor'un 3 puan kaybettiği Castillo, yarınki Başakşehir sınavında yeniden takıma dörüyor. 24 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, "Kötü gidişatımıza son verip Avrupa için yeniden potaya girmeliyiz. İdmanlarda iyi çalıştık" ifadesini kullandı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.