 50. yıl sergisi açıldı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    50. yıl sergisi açıldı

    50. yıl sergisi açıldı
    Trabzonspor Kulübünün, "Bordo-Mavi Fırtına: Fotoğraflarla 50 Yılın Öyküsü" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Forum AVM'de düzenlenen açılış törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor kurucu üyeleri Nizamettin Algan ve Salih Erdem, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri katıldı. Asbaşkan Çubukçu, "Bu sergi sayesinde 50 yıllık tarihimize hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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