 50. yıl formaları – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    50. yıl formaları

    50. yıl formaları
    Bordo-mavili yönetim, gelecek sezonun formalarını sezon öncesine yetiştirmek istiyor. Yeni sezonda formaların önceki dönemlere göre daha kaliteli olacağı kaydedildi. Karadeniz ekibinin kurmayları, kulübün 50'nci yılına tekabül eden 2017-18 sezonu öncesi formaların erkenden satışı sunulmasını planlıyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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