50. yıl formaları

Bordo-mavili yönetim, gelecek sezonun formalarını sezon öncesine yetiştirmek istiyor. Yeni sezonda formaların önceki dönemlere göre daha kaliteli olacağı kaydedildi. Karadeniz ekibinin kurmayları, kulübün 50'nci yılına tekabül eden 2017-18 sezonu öncesi formaların erkenden satışı sunulmasını planlıyor.