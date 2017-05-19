 Usta İsviçre yolcusu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Usta İsviçre yolcusu

    Usta İsviçre yolcusu

    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, şike davasında yol haritasını belirlemek için bugün İsviçre’ye gideceklerini belirtirken, “Gelecek sene Trabzonspor iyi bir takım olacak” dedi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2.'si düzenlenen Trabzonlular Festivali'ne katılan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, burada önemli açıklamalar yaptı. Bu sabah kulüp avukatlarıyla birlikte İsviçre'ye gideceklerini dile getiren Usta, "Gelinen süreçte iki yol kalmış gibi gözüküyor. Birisi direkt FIFA'ya başvurmak, diğeri İsviçre Federal Mahkemesi ve ardından FIFA'ya başvurmak. Onu değerlendireceğiz" ifadesini kullandı. Pazar günü oynanacak Başakşehir maçını da değerlendiren Başkan Usta, "Bence Başakşehir, Trabzonspor maçına motive çıkar. Finale yükselmek yorgunluğunu almıştır onların. Başakşehir'den sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Bizim de 35 puan hedefimiz vardı. Bu hedef yüzünden bu iki maç bizim açımızdan da önemli. Umarım kazanırız" dedi.

    BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE
    Şike konusunda "Trabzonspor 2010-2011 sezonu için tüm Trabzonluların gözünde, kalbinde, hislerinde her türlü o yılın şampiyonu olan takımdır. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Usta, ayrıca sorular üzerine "Gelecek sene Trabzonspor daha iyi bir takım olacak" ve "Ligde son 3 haftaya girildiğinde de Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor" açıklamalarını da yaptı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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