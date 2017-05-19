Usta İsviçre yolcusu
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, şike davasında yol haritasını belirlemek için bugün İsviçre’ye gideceklerini belirtirken, “Gelecek sene Trabzonspor iyi bir takım olacak” dedi
BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE
Şike konusunda "Trabzonspor 2010-2011 sezonu için tüm Trabzonluların gözünde, kalbinde, hislerinde her türlü o yılın şampiyonu olan takımdır. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Usta, ayrıca sorular üzerine "Gelecek sene Trabzonspor daha iyi bir takım olacak" ve "Ligde son 3 haftaya girildiğinde de Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor" açıklamalarını da yaptı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:10
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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