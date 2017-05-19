 Uğur takıma geri dönüyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Uğur takıma geri dönüyor

    Uğur takıma geri dönüyor
    Geçen hafta kart cezası nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen Uğur Demirok, takıma dönüyor. Bordo-mavili takımın 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 golle bu sezon en skorer ismi olan Uğur, Başakşehir karşısında formasını giyecek.

    ?CASTiLLO'YA ŞANS
    Son haftalarda yedek soyunan Castillo'ya art arda alınan başarısız sonuçların ardından tekrar forma şansı doğdu. G.Antep maçında 2, Beşiktaş derbisinde 1 olmak üzere Şenol Güneş Stadı'nda 3 golle takımının en skorer ismi olan Kolombiyalı oyuncunun ilk 11'de forma giymediği son 3 müsabakada Karadeniz ekibi, 7 puan kaybetti.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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