Uğur takıma geri dönüyor
?CASTiLLO'YA ŞANS
Son haftalarda yedek soyunan Castillo'ya art arda alınan başarısız sonuçların ardından tekrar forma şansı doğdu. G.Antep maçında 2, Beşiktaş derbisinde 1 olmak üzere Şenol Güneş Stadı'nda 3 golle takımının en skorer ismi olan Kolombiyalı oyuncunun ilk 11'de forma giymediği son 3 müsabakada Karadeniz ekibi, 7 puan kaybetti.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:49
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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