Trabzonspor'dan 19 Mayıs mesajı
Trabzonspor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
İSMAİL GÖKÇEK YÖNETİM KURULUNU ETKİNLİĞE DAVET ETTİ
Bu arada, 1999 yılında ALS hastalığına yakalanan Trabzonspor'un eski futbolcusu İsmail Gökçek, bordo mavili yönetim kuruluna 22 Mayıs'ta düzenleyeceği gece için davette bulundu. Yaklaşık 15 yıldır ALS-MNH Derneği'nin başkanlığını yapan Gökçek, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ALS Gala Gecesi'nin saat 18.00'de başlayacağını söyledi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:49
-
Lens hamlesi
Toplam 10
Yorum
Kral Eğleniyor aslında Lens vasat bir oyuncu fb ise daha vasat olduğu için Lens ön plana çıkıyor bence yeterli değil
-
'Bırakın gideyim!'
Toplam 13
Yorum
Ali Can Bu ruhsuzları gönderin ,kalan maçlara Şenol Çorlu PAF takımı ile çıksın.
-
Anlaşma sağlandı
Toplam 11
Yorum
ali Bu adam Fenerbahçeye faydalı olmaz 3 maç iyi oynadı diye transfer yapılmaz.
Trabzonspor'dan 19 Mayıs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.