Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Jan Durica’nın Medipol Başakşehir maçı öncesi sol arka kaburgasındaki sakatlığının nüksettiği, bu nedenle son antrenmanda yer almadığı bildirildi.
Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede sol kaburgasının arkasına darbe alan ve Adanaspor maçına iğneyle çıkan Jan Durica'nın, Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesi sakatlığı nüksetti.
Antrenmanlarda kendisini iyi hissetmeyen Durica'nın artan ağrıları üzerine yeniden MR çekildiği, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun Medipol Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın ise maç günü verileceği kaydedildi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:44
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Lens hamlesi
Toplam 10
Yorum
Kral Eğleniyor aslında Lens vasat bir oyuncu fb ise daha vasat olduğu için Lens ön plana çıkıyor bence yeterli değil
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'Bırakın gideyim!'
Toplam 13
Yorum
Ali Can Bu ruhsuzları gönderin ,kalan maçlara Şenol Çorlu PAF takımı ile çıksın.
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Anlaşma sağlandı
Toplam 11
Yorum
ali Bu adam Fenerbahçeye faydalı olmaz 3 maç iyi oynadı diye transfer yapılmaz.
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