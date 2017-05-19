Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber

Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede sol kaburgasının arkasına darbe alan ve Adanaspor maçına iğneyle çıkan Jan Durica'nın, Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesi sakatlığı nüksetti.



Antrenmanlarda kendisini iyi hissetmeyen Durica'nın artan ağrıları üzerine yeniden MR çekildiği, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun Medipol Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın ise maç günü verileceği kaydedildi.