 Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber

    Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber

    Trabzonspor'un savunma oyuncusu Jan Durica’nın Medipol Başakşehir maçı öncesi sol arka kaburgasındaki sakatlığının nüksettiği, bu nedenle  son antrenmanda yer almadığı bildirildi.

    Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede sol kaburgasının arkasına darbe alan ve Adanaspor maçına iğneyle çıkan Jan Durica'nın, Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesi sakatlığı nüksetti.

    Antrenmanlarda kendisini iyi hissetmeyen Durica'nın artan ağrıları üzerine yeniden MR çekildiği, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun Medipol Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın ise maç günü verileceği kaydedildi.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.