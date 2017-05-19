Trabzonspor FIFA'ya başvuruyor
TRABZONSPOR Kulübü, şike süreci kapsamında FIFA'ya doğrudan başvuru kararı aldı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta ve avukatlarımızın bugün İsviçre'de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda FIFA'ya doğrudan başvuru kararı alınmıştır. FIFA başvurusu şikenin yapılıp yapılmadığıyla ilgili değildir. Kamuoyunun da bildiği gibi, 2010-2011 sezonunda şike yapıldığı UEFA ve CAS tarafından kesin olarak karara bağlanmıştır ve bu karar değişmeyecektir. Yapılacak başvuru ise tescillenmiş şikenin hukuki sonuçlarına ilişkindir. Kulübümüzün haklarını aramaktan imtina etmeyeceğimizi bir defa daha taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:29
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 1
Yorum
Gerçek GS li Bu 11 le yenebiliriz
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Hasan belirsiz
Toplam 10
Yorum
Ahmet Ne içtiysen bize de söyle Kuyt kim tanıyor musun ?Ona da bi cevap sana zahmet :)
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''Birçoğunuz seneye yok''
Toplam 4
Yorum
SERDAR ADVOCATIN VERDİĞİ OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİNİ YÖNETİM KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMELİ AYNI TİP OYUNCULARI GÖNDERİP OYUNCU PROFİLLERİNİ DEĞİTİRMELİ
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