Ribery ateşi yanıyor

Yönetim Bayern Münih'in süper yıldızı Ribery için girişimlerde önemli mesafe alması 50. yılda büyük bomba bekleyen taraftarları ayağa kaldırdı. Usta, Almanya’ya giderek 34 yaşındaki orta saha ve menajeri Migliaccio ile masaya oturdu. Münih, 3.5 milyon euro’luk teklifine ‘evet’ derse iş bitecek.

Bordo-mavili kulübün listesindeki Bayern Münih'in Fransız orta sahası Franck Ribery için bizzat Başkan Muharrem Usta'nın yürüttüğü transfer atağında son aşamaya gelinmesi camiayı heyecanlandırdı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Ribery için Fırtına 3.5 milyon euro teklif etti, Bayern ise 5 milyon euro talep etti. Usta'nın bizzat Almanya'ya giderek Ribery ve menajeri Migliaccio ile masaya oturduğu öğrenildi. Eğer Bayern Münih, Trabzonspor'un 3.5 milyon euro'luk teklifine 'evet' derse iş bitecek.



SPONSORLAR ÖDEYECEK

Yönetim, Ribery gibi dünya yıldızı ile Şenol Güneş Stadı'nda imza şov yaparak 50. yıl için en büyük bombayı patlatıp, yeni sezon için şampiyonluk yolunda taraftarı ayağa kaldırmak amacında. Ribery'nin Münih'ten yılda 5-6 milyon euro aldığı, Trabzon'un ise reklam anlaşmaları ve sponsorlar ile bu rakamı karşılamayı planladığı belirtildi.



25 MİLYON EURO

Futbol kariyerine Fransa'da pek çok farklı kulüpte oynayarak başlayan Ribery, 2005'te G.Saray'a transfer oldu. Cimbom ile olan 3.5 yıllık sözleşmesinin bitmesini beklemeden ayrıldı ve Fransa'nın Marsilya kulübü ile anlaştı. 2005-07 yılları arasında bu takımın formasını giydi ve oynadığı 60 maçta 11 gol kaydetti. 7 Haziran 2007 tarihinde Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, Ribery'ye talip oldu. Pazarlıkların ardından 25 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşti. 2007 yılında Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Ribery, halen Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı formalarını giyiyor.