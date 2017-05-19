Ribery ateşi yanıyor
Yönetim Bayern Münih'in süper yıldızı Ribery için girişimlerde önemli mesafe alması 50. yılda büyük bomba bekleyen taraftarları ayağa kaldırdı. Usta, Almanya’ya giderek 34 yaşındaki orta saha ve menajeri Migliaccio ile masaya oturdu. Münih, 3.5 milyon euro’luk teklifine ‘evet’ derse iş bitecek.
SPONSORLAR ÖDEYECEK
Yönetim, Ribery gibi dünya yıldızı ile Şenol Güneş Stadı'nda imza şov yaparak 50. yıl için en büyük bombayı patlatıp, yeni sezon için şampiyonluk yolunda taraftarı ayağa kaldırmak amacında. Ribery'nin Münih'ten yılda 5-6 milyon euro aldığı, Trabzon'un ise reklam anlaşmaları ve sponsorlar ile bu rakamı karşılamayı planladığı belirtildi.
25 MİLYON EURO
Futbol kariyerine Fransa'da pek çok farklı kulüpte oynayarak başlayan Ribery, 2005'te G.Saray'a transfer oldu. Cimbom ile olan 3.5 yıllık sözleşmesinin bitmesini beklemeden ayrıldı ve Fransa'nın Marsilya kulübü ile anlaştı. 2005-07 yılları arasında bu takımın formasını giydi ve oynadığı 60 maçta 11 gol kaydetti. 7 Haziran 2007 tarihinde Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, Ribery'ye talip oldu. Pazarlıkların ardından 25 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşti. 2007 yılında Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Ribery, halen Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı formalarını giyiyor.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:45
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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