Rakibi ezberledi
Başakşehir’in F.Bahçe ile oynadığı kupa maçını izleyen ve bol bol not alan Yanal, rakibi yenme planını yaptı
TAM KADRO ÇALIŞTILAR
Trabzonspor, pazar günü sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana tüm futbolcuların katıldı. Antrenmanda oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:46
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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