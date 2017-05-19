 Rakibi ezberledi – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Rakibi ezberledi

    Rakibi ezberledi

    Başakşehir’in F.Bahçe ile oynadığı kupa maçını izleyen ve bol bol not alan Yanal, rakibi yenme planını yaptı

    Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesi olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Tecrübeli hoca bu maç öncesi tüm oyuncularından kafalarını boşaltmalarını isterken, takım içerisinde de mini bir revizyona gidecek. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı Türkiye Kupası maçını yardımcılarıyla birlikte izleyen ve bol bol not alan bordo-mavili çalıştırıcı, rakibin iyi ve eksik yönlerini oyuncularına anlattı, herkesten savaşmasını istedi.

    TAM KADRO ÇALIŞTILAR
    Trabzonspor, pazar günü sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana tüm futbolcuların katıldı. Antrenmanda oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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