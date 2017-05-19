Kötü gidişat sona ermeli

Fırtına, Başakşehir'i yenerek Şenol Güneş Stadı'ndaki kötü gidişatını durdurmak istiyor. İlk 4 maçında gol dahi yemeyen, daha sonra Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle 8 puan yitirdi. Fırtına, Başakşehir ile kötü gidişatını bitirmek istiyor