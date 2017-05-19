 Kötü gidişat sona ermeli – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Kötü gidişat sona ermeli

    Kötü gidişat sona ermeli
    Fırtına, Başakşehir'i yenerek Şenol Güneş Stadı'ndaki kötü gidişatını durdurmak istiyor. İlk 4 maçında gol dahi yemeyen, daha sonra Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle 8 puan yitirdi. Fırtına, Başakşehir ile kötü gidişatını bitirmek istiyor
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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