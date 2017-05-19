 İstanbul yolcusu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    İstanbul yolcusu

    İstanbul yolcusu

    Yusuf Erdoğan’ın İstanbul takımları ile görüştüğü belirtildi

    Fırtına'da son haftalarda forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'ın menajerinin İstanbul takımları ile temas halinde olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan genç oyuncunun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Ancak Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir'in Yusuf'un menajeriyle şimdiden temasa geçtiği de belirtildi. Sezon sonunda durum netleşecek
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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