İstanbul yolcusu

Yusuf Erdoğan’ın İstanbul takımları ile görüştüğü belirtildi

Fırtına'da son haftalarda forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'ın menajerinin İstanbul takımları ile temas halinde olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunan genç oyuncunun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Ancak Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir'in Yusuf'un menajeriyle şimdiden temasa geçtiği de belirtildi. Sezon sonunda durum netleşecek