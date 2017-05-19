İki isim tamam, biri sırada

Serdar Taşçı ve Tunay Torun ile imzalar atılacak. Ndiaye’de mutlu son çok yakın

Trabzonspor'da transfer harekatı 4 koldan sürüyor. Bordo-mavililer ilk olarak girişim yaptığı Spartak Moskovalı gurbetçi stoper Serdar Taşçı ile anlaşma sağlarken, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki sağ kanat Tunay Torun ile de ön protokol yapıldığı belirtildi. Serdar Taşçı'nın yıllık 1.8 milyon euro'luk ücrete 'evet' dediği ve 2.5 yıllık anlaşmaya imza atacağı öğrenildi. Tunay ile ise 3+1 yıllık anlaşma yapılacağı ifade edildi. Bordo-mavililer, yurt içindeki diğer önemli hedefleri Osmanlıspor'un 26 yaşındaki orta sahası Badou Ndiaye için de girişimlerinde önemli mesafe aldı. Ndiaye transferini para+takas formülü ile bitirmek isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor'u ikna etme aşamasında.



Yunus Emre SEL