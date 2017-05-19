 Esteban sezon sonu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Esteban sezon sonu

    Esteban sezon sonu
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Esteban ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Usta'nın Kosta Rikalı kaleci ile bizzat ilgilendiği ve 28 yaşındaki oyuncunun kalmak istemesi nedeni ile lig sonu ayrıntıların görüşüleceği belirtildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Esteban sezon sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.