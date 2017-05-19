Esteban sezon sonu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Esteban ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Usta'nın Kosta Rikalı kaleci ile bizzat ilgilendiği ve 28 yaşındaki oyuncunun kalmak istemesi nedeni ile lig sonu ayrıntıların görüşüleceği belirtildi.