 Aytaç ve Bero gidiyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Aytaç ve Bero gidiyor

    Aytaç ve Bero gidiyor
    Fırtına'da yaprak dökümü yaşanacak. Taraftarın Kayserispor maçında ıslıkladığı Aytaç Kara'nın önümüzdeki yıl Kayserispor'a, Bero'nun da Yeni Malatyaspor'a kiralanacağı belirtildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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