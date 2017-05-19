 Aydınus yönetecek – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Aydınus yönetecek

    Aydınus yönetecek
    Trabzon'un Başakşehir ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırtına bugüne kadar Aydınus ile 46 maçta 18 galibiyet, 15 yenilgi ve 13 de mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 1973 doğumlu hakem ile en son G.Birliği ile 0-0 kalmıştı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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