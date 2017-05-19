Trabzon'un Başakşehir ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırtına bugüne kadar Aydınus ile 46 maçta 18 galibiyet, 15 yenilgi ve 13 de mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 1973 doğumlu hakem ile en son G.Birliği ile 0-0 kalmıştı.