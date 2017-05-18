 Yanal’ın rekor hedefi – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Yanal’ın rekor hedefi

    Yanal’ın rekor hedefi

    49 puanla 5. sırada olan Fırtına kalan 3 maçını kazanırsa (Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursaspor) tecrübeli teknik adam ile en çok puan topladığı dönemine ulaşacak

    Süper Lig'de 49 puanla 5. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, kalan 3 maçını kazanması halinde puanını 58'e çıkararak teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde en fazla puan topladığı sezon sonunu yaşayacak. Daha önceki dönemler Yanal ile 2 kez sezonu tamamlayan Trabzonspor, 2007- 08'de 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 49 puan aldı. Bordo-mavililer, Yanal'la 2014-2015'te ise 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 57 puan elde etti.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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