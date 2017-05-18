Yanal'dan kritik karar

Spor Toto Süper Lig'in sonu yaklaştıkça takımların ve oyuncuların kaderleri de netlik kazanmaya başladı. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer bir taraftan bu hedefini kovalarken, diğer taraftan ise gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden kurgulamaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Karadeniz ekibi, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor.



Yanal, kiralıkları 50. yıl kadrosunda düşünmüyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncuları gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Yönetim, Yanal'ın raporu doğrultusunda kiralıktan dönecek isimleri takasta kullanacak veya bonservisleriyle birlikte gönderilmesi için çalışmalarını sürdürecek.



Liste kabarık



Trabzonspor'un kiralık olarak başka takımlara gönderdiği oyuncu sayısı ise oldukça kabarık. Bordo-mavililerin kiralık futbolcuları şöyle:

"Aykut Demir (Osmanlıspor), Musa Nizam, Sefa Yılmaz ve Muhammet Demir (Gaziantepspor), Ramil Sheydaev (Zilina), Ramazan Övüç (Eskişehirspor), Batuhan Artaslan (Şanlıurfaspor), Abdulkadir Parmak (Altınordu), Bahadır Güngördü (Ankara Demirspor), Melih Kabasakal (Sarıyer), Muhammet Beşir, Savaş Çakır, Oğuzhan Acar, Cafer Tosun, Semih Karadeniz ve İbrahim Demir (1461 Trabzon)"



Yanal, 2-3 isim dışında kadroyu koruyacak.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun çalışmalarını sürdürüyor. Nokta transferde 4-5 isim üzerine yoğunlaşan bordo-mavililer titiz bir çalışma yürütürken, mevcut kadroda bulunan 2-3 isim dışında diğer isimlerin kadroda tutulması planlanıyor. Bordo-mavili takımda forma şansı bulamayan Luis Ibanez ile iç transferde henüz anlaşma sağlanamayan kaleci Esteban Alvarado'nun bu listenin ilk sıralarında yer aldığı öğrenildi. Medjani ve Aytaç Kara gibi isimlerle durum değerlendirmesi yapılmasının ardından karar verilecek. Ayrıca teknik Direktör Ersun Yanal, sezon sonunda Yusuf Erdoğan gibi takımda kalıp kalmama konusunda kafasında soru işaretleri bulunan oyuncularla ilgili de çalışma yapacak.