Transfer videosu
Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile zirve yarışının içerisinde olmayı planlayan bordo-mavililer, nokta isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu noktada transfer sezonunu erken açan Trabzonspor yönetiminin yapılacak görüşmelerde futbolcuları etkileyebilmek için özel bir video hazırlattığı, söz konusu videoda kulübün tarihinin, coşkulu taraftarların, yeni stadın yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nin yanı sıra şehrin tanıtımı gibi birçok içeriğin bulunduğu ifade edildi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
-
''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
-
Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
Transfer videosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.