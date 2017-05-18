 Transfer videosu – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Transfer videosu

    Transfer videosu
    Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile zirve yarışının içerisinde olmayı planlayan bordo-mavililer, nokta isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu noktada transfer sezonunu erken açan Trabzonspor yönetiminin yapılacak görüşmelerde futbolcuları etkileyebilmek için özel bir video hazırlattığı, söz konusu videoda kulübün tarihinin, coşkulu taraftarların, yeni stadın yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nin yanı sıra şehrin tanıtımı gibi birçok içeriğin bulunduğu ifade edildi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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