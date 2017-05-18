Taraftarla barış maçı
Ligde son maçlarını kazanamayarak Avrupa kupaları yolunda darbe yiyen Trabzonspor, Başakşehir maçından galip ayrılarak taraftarına yeniden güven vermek istiyor. Şenol Güneş Stadı'nda iyi sonuçlar sonrası tribünler dolmuş ama son haftalarda taraftar sayısı azalmıştı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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