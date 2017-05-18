 Taraftarla barış maçı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taraftarla barış maçı

    Taraftarla barış maçı
    Ligde son maçlarını kazanamayarak Avrupa kupaları yolunda darbe yiyen Trabzonspor, Başakşehir maçından galip ayrılarak taraftarına yeniden güven vermek istiyor. Şenol Güneş Stadı'nda iyi sonuçlar sonrası tribünler dolmuş ama son haftalarda taraftar sayısı azalmıştı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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