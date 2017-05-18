Taktik çalışma yaptılar

Fırtına, pazar günü Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. İdmanda, bordomavili oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştığı aktarıldı.