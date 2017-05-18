 Taktik çalışma yaptılar – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taktik çalışma yaptılar

    Taktik çalışma yaptılar
    Fırtına, pazar günü Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. İdmanda, bordomavili oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştığı aktarıldı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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