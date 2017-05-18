Taktik çalışma yaptılar
Fırtına, pazar günü Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. İdmanda, bordomavili oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştığı aktarıldı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
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Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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baba benden 90000 tl
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