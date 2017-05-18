 Takas formülü – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Takas formülü

    Takas formülü

    Trabzonspor yönetimi kiralıklardan dönecek olan 16 oyuncunun hepsini takasla kullanmaya çalışacak.

    Kiralık oyuncuların listesi: "Aykut Demir-Osmanlıspor, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Muhammet Demir-Gaziantepspor, Ramazan Övüç-Eskişehirspor, Batuhan Artaslan- Şanlıurfaspor, Abdulkadir Parmak-Altınordu, Bahadır Güngördü-Ankara Demirspor, Melih Kabasakal-Sarıyer, Muhammet Beşir, Savaş Çakır, Oğuzhan Acar, Cafer Tosun, Semih Karadeniz, İbrahim Demir-1461 Trabzon"
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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