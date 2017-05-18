Takas formülü
Trabzonspor yönetimi kiralıklardan dönecek olan 16 oyuncunun hepsini takasla kullanmaya çalışacak.
Kiralık oyuncuların listesi: "Aykut Demir-Osmanlıspor, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Muhammet Demir-Gaziantepspor, Ramazan Övüç-Eskişehirspor, Batuhan Artaslan- Şanlıurfaspor, Abdulkadir Parmak-Altınordu, Bahadır Güngördü-Ankara Demirspor, Melih Kabasakal-Sarıyer, Muhammet Beşir, Savaş Çakır, Oğuzhan Acar, Cafer Tosun, Semih Karadeniz, İbrahim Demir-1461 Trabzon"
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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