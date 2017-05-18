Golcü operasyonu

Villarreal’den Soldado, Konyaspor’dan Bajic ve Brondby’den Pukki ile ilgilenen bordo-mavili yönetim, sezon başı kampına kadar transferleri tamamlamak için gece gündüz çalışıyor

Gelecek sezon 50. yılında mutlaka şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bordo-mavililerin listesinde bulunan forvetler ise şunlar:



Soldado: Teknik direktör Ersun Yanal, ilk hedef olarak İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Roberto Soldado'nun alınmasını istemişti. Bu sezon Villarreal'de sadece 7 maçta forma giyebilen ve 2 gol atan Soldado'nun da oynamadığı için oldukça mutsuz olduğu belirtildi. 1.80 boyundaki forvet, İspanya Milli Takımı ile de şu ana kadar 12 maça çıktı ve rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Kariyerinde Real Madrid ve Tottenham gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki yıldızın önemli katkılar yapacağını savunan Yanal, bu transferde ısrarcı. DEĞERİ 5 MİLYON EURO



Bajic: Bordo-mavililer, Atiker Konya'nın 23 yaşındaki golcüsü Riad Bajic ile de ilgileniyor. Bu sezon Konya ile 42 maçta 16 gol atmayı başaran ve 2 de asist yapan Bajic'in devre arasında kulübüyle üç yıllık daha sözleşme imzalaması nedeniyle Karadeniz ekibinin kurmayları önce yeşil-beyazlıların kapısını çalacak. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Bajic'in piyasa değerinin 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.



Pukki: Brondby'de oynayan Teemu Pukki, 1.80'lik boyu ve 78 kiloluk ağırlığıyla güçlü bir forvet. Hareketli bir oyun tarzı olan 27 yaşındaki futbolcu, bu özelliğiyle rakip savunmanın dengesini kolay bozuyor. Ayaklarına çok hakim. Sert stoperlerin olduğu Danimarka Ligi'nde 32 maçta kaydettiği 17 golle ikinci sırada.