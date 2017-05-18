Gideceklere bağlı

Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'nın gözetimi altında olan Trabzonspor'da transferlerde takımdan ayrılacak oyuncu sayısı da etkili olacak. 4-5 takviye yapmayı düşünen bordo-mavili yönetim, ayrılacak futbolcu sayısına göre bu rakamı artırmayı planlıyor.



4 isme uyarı

Teknik direktör Ersun Yanal, son haftalarda performansında düşüş gözlenen bazı oyuncuları uyaracak. Tecrübeli hocanın dikkatini çekeceği isimler arasında Olcay, Onazi, Mas ve N'Doye'un ilk sıralarda yer aldığı öğrenilirken, Onur'dan da takımı motive etme noktasında yardım alacak. Yanal'ın futbolculara hatalarını göstereceği belirtildi.