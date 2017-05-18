Gideceklere bağlı
Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'nın gözetimi altında olan Trabzonspor'da transferlerde takımdan ayrılacak oyuncu sayısı da etkili olacak. 4-5 takviye yapmayı düşünen bordo-mavili yönetim, ayrılacak futbolcu sayısına göre bu rakamı artırmayı planlıyor.
4 isme uyarı
Teknik direktör Ersun Yanal, son haftalarda performansında düşüş gözlenen bazı oyuncuları uyaracak. Tecrübeli hocanın dikkatini çekeceği isimler arasında Olcay, Onazi, Mas ve N'Doye'un ilk sıralarda yer aldığı öğrenilirken, Onur'dan da takımı motive etme noktasında yardım alacak. Yanal'ın futbolculara hatalarını göstereceği belirtildi.
4 isme uyarı
Teknik direktör Ersun Yanal, son haftalarda performansında düşüş gözlenen bazı oyuncuları uyaracak. Tecrübeli hocanın dikkatini çekeceği isimler arasında Olcay, Onazi, Mas ve N'Doye'un ilk sıralarda yer aldığı öğrenilirken, Onur'dan da takımı motive etme noktasında yardım alacak. Yanal'ın futbolculara hatalarını göstereceği belirtildi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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