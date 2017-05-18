 Cumartesi Divan var – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Cumartesi Divan var

    Cumartesi Divan var
    Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu cumartesi saat 13:30'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda Faaliyet Raporu'nun sunumu, Divan üyeliğine hak kazananların takdimi, Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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