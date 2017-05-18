Castillo dönüyor
Yanal, son 3 maçta birlikte oynattığı N’Doye-Rodallega ikilisinden verim alamadı Başakşehir maçında bu ikiliden biri yedek, eskisi gibi Castillo 11’de sahada olacak
Teknik direktör Ersun Yanal, N'Doye ve Rodallega ikilisini birlikte sahaya sürdüğü maçlarda beklediğini alamadı. Bu sezon 24 maçta görev yapan N'Doye ile 12 maçta forma giyen Rodallega 5'er gol attı. Bu ikilinin birlikte ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu periyotta rakip fileleri 6 kez sarsan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 4 gol gördü.
3 MAÇTA 7 PUAN KAYBEDİLDİ
Bordo-mavili takım, bu ikilinin yedek kulübesinden gelip birlikte oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 5 gol atıp 1 gol yedi. Yanal'ın Başakşehir sınavında eski sistemine geri dönüp, Castillo'yu ilk on birde sahaya sürmesi ve N'Doye ile Rodallega'dan birini kulübeye çekmesi bekleniyor. Castillo'nun yedek kaldığı son üç maçta 7 puan kaybedildi.
3 MAÇTA 7 PUAN KAYBEDİLDİ
Bordo-mavili takım, bu ikilinin yedek kulübesinden gelip birlikte oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 5 gol atıp 1 gol yedi. Yanal'ın Başakşehir sınavında eski sistemine geri dönüp, Castillo'yu ilk on birde sahaya sürmesi ve N'Doye ile Rodallega'dan birini kulübeye çekmesi bekleniyor. Castillo'nun yedek kaldığı son üç maçta 7 puan kaybedildi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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