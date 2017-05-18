Büyüksün Onazi

Nijeryalı oyuncu Onazi, önceki gün domates almak için gittiği markette öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir an anda etrafını saran öğrencilere okula gitme sözü veren 24 yaşındaki yıldız dün sözünü tuttu. Onazi 150 forma ile Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu'na giderek formaları dağıttı.