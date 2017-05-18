Büyüksün Onazi
Nijeryalı oyuncu Onazi, önceki gün domates almak için gittiği markette öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir an anda etrafını saran öğrencilere okula gitme sözü veren 24 yaşındaki yıldız dün sözünü tuttu. Onazi 150 forma ile Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu'na giderek formaları dağıttı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
-
''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
-
Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
Büyüksün Onazi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.