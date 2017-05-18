Borçsuz kapatacak

Yönetim, sezonu futbolculara borç olmadan tamamlamak istiyor. Sezon başından itibaren oyuncuların prim alacaklarını üçer maçlık dilimlerle ödeyen yönetimin, UEFA'ya verilen sözler nedeniyle sezon sonuna da borç bırakmadan girmesi gerekiyor. Yönetimin bu kriterleri yerine getirmek için 10 milyon TL kaynak arıyor.