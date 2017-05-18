 Borçsuz kapatacak – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Borçsuz kapatacak

    Borçsuz kapatacak
    Yönetim, sezonu futbolculara borç olmadan tamamlamak istiyor. Sezon başından itibaren oyuncuların prim alacaklarını üçer maçlık dilimlerle ödeyen yönetimin, UEFA'ya verilen sözler nedeniyle sezon sonuna da borç bırakmadan girmesi gerekiyor. Yönetimin bu kriterleri yerine getirmek için 10 milyon TL kaynak arıyor.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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