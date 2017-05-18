Borçsuz kapatacak
Yönetim, sezonu futbolculara borç olmadan tamamlamak istiyor. Sezon başından itibaren oyuncuların prim alacaklarını üçer maçlık dilimlerle ödeyen yönetimin, UEFA'ya verilen sözler nedeniyle sezon sonuna da borç bırakmadan girmesi gerekiyor. Yönetimin bu kriterleri yerine getirmek için 10 milyon TL kaynak arıyor.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
-
''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
-
Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
Borçsuz kapatacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.